Усі документи щодо продажу "Донецькобленерго", швидше за все, оформлять уже сьогодні

Всі документи щодо угоди з продажу 40,061% державного пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" компанії DTEK Holdings Ltd. оформлять, швидше за все, вже сьогодні.

Про це УНІАН повідомило джерело, близьке до проведення конкурсу.

Нагадаємо, переможцем конкурсу з продажу 40,061% акцій "Донецькобленерго" визнана компанія DTEK Holdings Ltd. (Кіпр). Таке рішення прийняла сьогодні конкурсна комісія під час засідання, що проходило в режимі онлайн-трансляції. Конкуренцію ДТЕК склало ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання".

Кінцева ціна пакета досягла 467,6 млн. грн., що на 18,1 млн. грн. більше його стартової вартості. Під час аукціонних торгів учасники підвищили ціну на 4 кроки, при цьому розмір одного кроку становив 4 млн. 500 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна оголосив конкурс з реалізації державного пакета акцій ПАТ "Донецькобленерго" 16 листопада 2011 р. і визначив дату проведення приватизаційного аукціону на 11 січня 2012 року. Відповідно до конкурсних вимог, учасник конкурсу повинен був протягом останніх трьох років забезпечити передачу електроенергії в обсязі не менше 30% від відповідного показника підприємства, що приватизується. Конкурсом зацікавилися три компанії, дві з яких подали заявки на торги. Початкова ціна пакета становила 449,5 млн. грн. і, за оцінками аналітиків, більш ніж в 4 рази перевищувала його ринкову вартість.

Довідка УНІАН. За 9 місяців 2011 р. "Донецькобленерго" отримало 50 тис. грн. прибутку. Компанія поставила електроенергії на 707,729 млн. грн. Підприємство передало 6,347 млрд. кВт/год електроенергії, з яких реалізувало власним споживачам 6,295 млрд. Кредиторська заборгованість компанії на сьогодні становить 4,3 млрд. грн., дебіторська заборгованість - 2,8 млрд. грн. Загальна протяжність ліній "Донецькобленерго" складає 69,4 тис. км. Виробничі потужності компанії включають також 373 трансформаторні підстанції загальною потужністю 8458 МВА.

Статутний капітал ПАТ "Донецькобленерго" складає 81 млн. 896 тис. 468,75 грн. Номінал однієї акції - 1,25 грн.

ДПЕК є найбільшим міноритарним акціонером ПАТ "Донецькобленерго" і володіє 30,59% акцій компанії.

ДТЕК входить до холдингу СКМ Ріната АХМЕТОВА. ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" контролює бізнесмен Костянтин ГРИГОРИШИН.