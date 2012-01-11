Фондові індекси США відіграли втрати, понесені з серпня 2011 року, - експерт

Провідні фондові індекси США у вівторок, 10 січня, відновили осінні максимуми і фактично завершили відігравання втрат, понесених з початку серпня 2011 року.

Про це сказав у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Проте, підкреслив він, фондові індекси США водночас наблизилися до діапазону дуже сильного рівня опору, що для індексу S&P 500 відповідає позначці 1300 пунктів. «Тобто, з одного боку, динаміка ринків акцій говорить про домінування позитивних настроїв, з іншого боку – без нової порції сприятливих інформаційних приводів простір для зростання поступово закінчується», - пояснив аналітик.

На думку П.Ільяшенко, такі інформаційні приводи можуть з`явитися у четвер, 12 січня. Поки ж, вважає він, «до подій майбутньої торгової сесії слід ставитися радше як до тимчасового вікна для консолідації ринків акцій. Отже, головною рушійною силою виступить бажання гравців на зовнішніх майданчиках зафіксувати прибуток, що чинитиме тиск і на український ринок».

Як вважає аналітик, ключовим стане масштаб негативної динаміки фондових індексів США. У разі зниження ф`ючерсів на індекс S&P 500 не більш ніж на 0,5% індексу UX вдасться утримати поточні позиції.