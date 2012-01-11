ДТЕК запропонував за 25% «Дніпроенерго» на 100 тис. грн. більше, ніж початкова ціна

Єдиний учасник конкурсу з продажу 25% держпакету акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій, виставлених на приватизацію, 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше за початкову ціну, передає кореспондент УНІАН.

Початкова ціна держпакету акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд. 174 млн. грн.

Як відзначив представник Фонду державного майна України в ході торгів, оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати даний пакет за ціною оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада оголосив конкурс з продажу 25%-ного державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго".

В рамках корпоративних прав, придбаних за договором купівлі-продажу пакету акцій «Дніпроенерго», укладеним за результатами конкурсу, покупець зобов`язаний забезпечити, зокрема, використання вугілля, що видобувається на шахтах, розташованих на території України, в обсязі не менш ніж 70% обсягу палива, яке використовується акціонерним товариством для виробництва електричної і теплової енергії на пиловугільних енергоблоках.

Протягом 2011-2016 рр. новий власник повинен також забезпечити таку встановлену потужність: Запорізької ТЕС - не менш ніж 3600 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоку потужністю 800 МВт; Криворізької ТЕС - не менш ніж 2820 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 564 МВт; Придніпровської ТЕС - не менш ніж 1765 МВт за умови продовження терміну довгострокового резерву з елементами консервації блоків потужністю 570 МВт тощо.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЕК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.