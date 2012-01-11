Експерти: акції українського агросектору на ВФБ у вівторок показали змішану динаміку

Акції українського агропромислового сектору на Варшавській фондовій біржі у вівторок, 10 січня, продемонстрували змішану динаміку.

Про це повідомляється в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс українських акцій WIGUKR у вівторок втратив 0,5%. Емітенти агропромислового сектору на Варшавській фондовій біржі продемонстрували змішану динаміку. Milkiland втратив 4,9%, Astarta - 3,8%, Kernel - 1,7%. В той же час, Industrial Milk Company додала 2,1%, Agroton - 1,6%, KSG Agro - 0,5%. Котирування виробника акумуляторів WESTA піднялися на 1,3%. Акції вугледобувних компаній Coal Energy (CLE PW) і Sadovaya Group (SGR PW) зміцнилися на 4,8% і 2,1% відповідно.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі у вівторок Regal Petroleum (-2,8%) і JKX Oil & Gas (-5,1%) торгувалися в мінусі, тоді як Cadogan Petroleum додав 2,5%. Папери Ferrexpo і MHP виросли на 1,1% і 0,9% відповідно.