Перспективи ринків капіталу ЦСЄ привабливіші, ніж єврозони - Erste Group

Прогнози аналітиків Erste Group щодо фондових ринків на 2012 рік залишаються обережними, при цьому більш привабливими є прогнози щодо ринків капіталу Центральної та Східної Європи (ЦСЄ) в порівнянні з єврозоною.

Про це йдеться в аналітичному огляді Erste Group, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, негативні настрої і неприйняття ризиків все ще переважають на ринках, а премії за ризик залишаються високими.

Як підкреслив співкерівник департаменту досліджень фондових ринків ЦСЄ Erste Group Хеннінг ЕСКУХЕН, проблема суверенної боргової кризи вимагає структурних рішень з довгостроковим ефектом. При цьому заходи щодо формування ліквідності заспокоять ринок і дадуть час для впровадження таких рішень.

«В цілому ми не очікуємо настільки активного зростання ринків капіталу, яке можна було спостерігати в 2009 році. Відновлення буде більш спокійним, і на нього впливатиме поліпшення інвестиційних настроїв. За оптимістичним очікуванням, поліпшення ситуації можна буде побачити вже в першому кварталі 2012 року, але за реалістичними прогнозами на це піде більше часу», - прогнозує Х.ЕСКУХЕН.