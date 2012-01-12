ДТЕК перерахував усю суму за придбані акції "Донецькобленерго"

Енергохолдинг ДТЕК («Донбасівська паливно-енергетична компанія») перерахував до державного бюджету всю суму у розмірі 467 млн. 600 тис. грн. за придбаний 40,061% державний пакет ПАТ "Донецькобленерго".

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

"Бюджет поповнився черговими надходженнями від приватизації - надійшли всі кошти від продажу пакету акцій ПАТ "Донецькобленерго" у розмірі 467 млн. 600 тис. грн.", - сказано в повідомленні ФДМУ.

Нагадаємо, під час аукціонних торгів, що відбулися вчора, 11 січня, між двома учасниками конкурсу з продажу держпакету "Донецькобленерго" - ДТEK Holdings Limited і ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання" - було проведено 4-крокове підвищення ціни з розміром одного кроку 4 млн. 500 тис. грн., внаслідок чого ДТEK Holdings Ltd запропонувала за 40,061% "Донецькобленерго" найвищу ціну в 467 млн. 600 тис. грн., що на 18,1 млн. грн. перевищує його початкову ціну.