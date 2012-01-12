ФДМУ з початку року одержав більш як 2,4 млрд. грн. від приватизації – чверть річного плану

Фонд державного майна України з початку цього року одержав більш як 2,4 млрд. грн. від приватизації, що становить фактично чверть від річного плану надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

За інформацією прес-служби, з початку року до державного бюджету було перераховано 1 млрд. 932,1 млн. грн. від продажу 45,103%-го державного пакета ПАТ "Західенерго", а також 467,6 млн. грн. від реалізації 40,061% "Донецькобленерго".

Нагадаємо, в 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд. грн.