ФДМУ з початку року одержав більш як 2,4 млрд. грн. від приватизації – чверть річного плану
18:56, 12 січня 2012Фондовий ринок
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Фонд державного майна України з початку цього року одержав більш як 2,4 млрд. грн. від приватизації, що становить фактично чверть від річного плану надходжень від приватизації, повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.
За інформацією прес-служби, з початку року до державного бюджету було перераховано 1 млрд. 932,1 млн. грн. від продажу 45,103%-го державного пакета ПАТ "Західенерго", а також 467,6 млн. грн. від реалізації 40,061% "Донецькобленерго".
Нагадаємо, в 2012 р. планується одержати від приватизації 10 млрд. грн.
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