VS Energy International вийшла з складу акціонерів «Закарпаттяобленерго»

Компанія VS Energy International N.V. (Амстердам) вийшла з складу акціонерів енергопостачальної компанії «Закарпаттяобленерго».

Про це сказано в повідомленні обленерго, оприлюдненому на порталі Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку.

Згідно з повідомленням, розмір пакета акцій VS Energy International скоротився з 10,53% (13121150 штук) до 0%.

Емітенту про це стало відомо під час отримання 10 січня зведеного облікового реєстру власників іменних цінних паперів, складеного 31 грудня 2011 року.

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, державі належать 75% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України».

«Закарпаттяобленерго» в 2010 році збільшило чистий прибуток в 4,1 раза у порівнянні з 2009 роком – до 3,973 млн. грн.

30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державного пакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року. Початкова ціна держпакета акцій становитиме 135 млн. грн.

На участь у конкурсі подано дві заявки.