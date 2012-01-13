ФДМУ планує в 2012 році продати 75% держпакета акцій «Турбоатома»

Фонд державного майна України (ФДМУ) в 2012 році планує продати 75,22% акцій ВАТ «Турбоатом», які перебувають у державній власності.

«Турбоатом» внесено до переліку підприємств, пакети акцій яких обсягом не менше 25% будуть запропоновані для продажу в 2012 році. Цей перелік опубліковано в офіційному виданні ФДМУ «Відомості приватизації».

У Фонді зазначають, що приватизація «Турбоатома» може початися лише після відповідного рішення Кабінету міністрів України.

Окрім «Турбоатома» серед підприємств Харківської області в 2012 році планується приватизувати ВАТ «Мереф’янський механічний завод» (державі належить 99,9% акцій), ВАТ «Авіалінії Харкова» (99,9%).

Нагадаємо, в грудні 2010 року Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ скасував указ попереднього Президента про заборону на приватизацію низки стратегічних підприємств, зокрема Одеського припортового заводу, Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд, «Турбоатома», «Днепроенерго», «Центренерго» та ін.

Довідка УНІАН. ВАТ "Турбоатом" виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідницьких робіт до виготовлення, складання, випробування турбін і відвантаження. До структури "Турбоатома" входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.

Управління державною частиною акцій ВАТ "Турбоатом" здійснює Фонд державного майна України, якому належить 75,22% акцій.