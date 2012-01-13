Лідерами падіння на Українській біржі у четвер стали акції «Стиролу» - експерт

Лідерами падіння на Українській біржі у четвер, 12 січня, стали акції «Стиролу».

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНИАН.

Як відзначають аналітики, український фондовий ринок у четвер продемонстрував зниження котирувань. Акції «Стиролу» на Українській біржі знизилися на 5,2%. Акції гірничо-металургійного сектора торгувалися в мінусі. Алчевський меткомбінат втратив в ціні 2,0%, Єнакіївський метзавод - 0,8%, Авдєєвський КХЗ -0,7%, «Азовсталь» - 0,6%. Папери машинобудівного сектора також впали в ціні. Стахановський КХЗ подешевшав на 3,0%, «Мотор Січ» - 1,0%.

За інформацією аналітиків, «Райффайзен Банк Аваль» на Українській біржі у четвер втратив 1,4%, тоді як ціна акцій «Укрсоцбанку» (-0,1%) практично не змінилася. Торги паперами «Укрнафти» закрилися падінням котирувань на 1,7%. Папери «Укртелекому» опустилися на 0,4%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у четвер, 12 січня, знизився на 0,63% – до 545,57 пункта. Загальний обсяг торгів сягнув 59 млн. 292 тис. грн.

Індекс Української біржі впав на 1,15% – до 1430,75 пункта. Загальний обсяг торгів становив 111 млн. 459 тыс. грн., з них на строковому ринку – 56 млн. 266 тыс. грн.