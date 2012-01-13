Експерт: світові ринки акцій у четвер зробили чергову спробу корекції

Світові ринки акцій у четвер, 12 січня, зробили чергову спробу корекції, навіть незважаючи на позитивний характер новинних заголовків.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

Проте, підкреслив він, «в кращих традиціях початку 2012 року американські фондові індекси зуміли завершити торгову сесію четверга незначним зростанням, а індекс S&P 500 і зовсім впритул наблизився до важливого рівня 1300 пунктів».

У свою чергу, відзначив аналітик, українські гравці у четвер знову скористалися невпевненою динамікою глобальних ринків як приводом для продажів. В той же час торгова сесія не відзначалася завидною активністю. «Поки індексу UX порівняно легко вдається утримуватися вище за рівень в 1400 пунктів, відставання українського ринку акцій слід розцінювати лише як тимчасове явище», - вважає П.Ільяшенко.

За словами аналітика, сьогодні вранці динаміка ризикових активів носила позитивний відтінок, хоча масштаб зростання сировинних товарів говорить про низькі шанси подолання найближчих рівнів опору в ході торгової сесії. Одним з вирішальних чинників, від якого залежатиме напрям динаміки ринків за підсумками дня, стане публікація фінансових результатів JP Morgan.