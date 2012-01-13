Український фондовий ринок закрив тиждень падінням

Індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 13 січня, знизився на 0,90% - до 540,69 пункту. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ПФТС.

Згідно з повідомленням, загальний обсяг торгів на ПФТС склав 66 млн. 880 тис. грн.

Індекс Української біржі за підсумками торгів знизився на 1,97% - до 1402,56 пункту. Загальний обсяг торгів на біржі склав 91 млн. 756 тис. грн., із них на терміновому ринку - 34 млн. 398 тис. грн.