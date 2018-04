Ахметов згенерував генерації

Початок 2012 року для енергетичної сфери України ознаменувався відразу декількома значущими подіями, які, втім, об`єднує один спільний фактор - зміцнення позицій енергохолдингу Рината Ахметова. Стартувало це дійство 10 січня з продажу 45,1% держпакету акцій «Західенерго». В ході засідання конкурсної комісії було оприлюднено суму незалежної оцінки, як того вимагає законодавство, коли в конкурсі бере участь тільки один претендент на покупку. Так от, вона становила 1 млрд. 897 млн. грн. і виявилася навіть нижчою за ту, яку пропонував цей єдиний учасник - ДТЕК Holdings Ltd, який є керівною компанією ахметовського холдингу ДТЕК. Нею було запропоновано 1 млрд. 932 млн. 100 тис. грн. – на 100 тис. грн. більше за початкову вартість. Згода покупця придбати пакет "Західенерго" за заявленою раніше ним же ціною виглядала як такий собі акт благородства. Звичайно, якщо не брати до уваги, що конкурсні умови, зокрема, вимагали від набувача не менш як 70% використовуваного генерацією вугілля поставляти з українських шахт, що, м`яко кажучи, дуже суттєво знижувало кількість можливих учасників конкурсу.

Вже наступного дня, 11 січня, ДТЕК Holdings Ltd було визнано переможцем іншого приватизаційного конкурсу - з продажу трохи більш ніж 40% акцій "Донецькобленерго". Слід зауважити, що цього разу в конкурсі, крім ДТЕК, взяло участь ТОВ "Луганське енергетичне об`єднання". Обидві сторони після розкриття цінових пропозицій навіть влаштували справжній аукціон, в ході якого відбулося 4-крокове підвищення вартості з розміром кроку 4 млн. 500 тис. грн. У результаті реалізаційна ціна пакету зросла у порівнянні з початковою на 18,1 млн. грн. - до 467,6 млн. грн.

Але на цьому того дня події для енергетичної галузі не закінчилися. Трохи згодом відбулося засідання конкурсної комісії з продажу ще одного енергетичного активу - блокуючого пакету "Дніпроенерго". Як не дивно, але в цьому конкурсі, як і у випадку із "Західенерго", виявився тільки один учасник і знову ДТЕК Holdings Ltd. Компанія вирішила не вигадувати велосипед і запропонувала за цей пакет 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., знову лише на 100 тис. більше за початкову ціну.

Оскільки в конкурсі «традиційно» брала участь тільки одна компанія, буде проведено незалежно оцінку пакету, що приватизовується, після чого претендентові на покупку запропонують зробити придбання за оціночною вартістю. Але якщо вона виявиться нижчою за пропозицію, то повториться ситуація із "Західенерго".

Отже, для повної ясності картини варто з`ясувати співвідношення реалізаційної ціни пакетів енергокомпаній і їхньої реальної вартості, значущість для енергетичної галузі України посилення позицій холдингу Ахметова, можливі варіанти подальшої приватизації енергокомпаній, перспективи перерозподілу прав власності у цій сфері, наявність ризиків монополізації ринку.

Старший аналітик Dragon Capital Денис Саква:

Ціна, яку платить ДТЕК за пакети акцій у вказаних компаніях ("Західенерго", "Дніпроенерго", "Донецькобленерго" – ред.), вища, ніж поточні котирування на фондовому ринку. Особливо це помітно у випадку з "Донецькобленерго", де ціна різниться майже у вісім разів.

Після отримання контролю над "Дніпроенерго", "Західенерго" і "Київенерго" ДТЕК контролюватиме більш ніж 50% "конкурентної" частини енергоринку - компаній, які працюють за ціновими заявками. Це, безумовно, ускладнить конкуренцію для тих, хто залишився, так би мовити, незадіяним ("Центренерго", "Донбасенерго" і "Харківська ТЭЦ5").

Участь ДТЕК в інших аукціонах виключати не можна, але ми чекаємо, що вона сконцентрує свої фінансові сили на проведенні широкомасштабної реконструкції придбаних об`єктів.

Начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена Євдоченко:

Виходячи з поточних котирувань акцій "Західенерго", ціна реалізації пакету цілком об`єктивна, навіть вища, оскільки, відштовхуючись від ціни акцій компанії на фондовому ринку, вартість 45,103% пакету становить 1 млрд. 491 млн. грн. З іншого боку, якби, наприклад, ФДМУ підійшов до оцінки "Західенерго" з погляду його експортного потенціалу і грошових потоків, які компанія могла б генерувати на своїх рахунках, а також врахував конкурентне середовище на цьому ринку ("Західенерго" – єдина компанія, чиї потужності синхронізовані з європейською енергосистемою), то тоді "Західенерго" могло б коштувати на порядок дорожче. Середня вартість 1 кВт/год. у Східній Європі у два і більше разів вища за тарифи, які діють на внутрішньому ринку України. Наприклад, у нас - 0,023 євро, у Східній Європі - від 0,06 євро і вище. Виходячи з чистого прибутку «Західенерго» 383,7 млн.грн., задекларованого за 9 місяців 2011 року (максимальний показник з 2005 року), інвестор окупить витрати на покупку всього за 4 роки. Звичайно, з боку ДТЕК знадобляться й додаткові інвестиційні вливання у реконструкцію виробничих потужностей «Західнерго». Судячи з усього, гроші, заощаджені на придбанні пакету акцій, будуть вкладені у розвиток.

Акції "Донецькобленерго" вважаються неліквідними на фондовому ринку, оскільки у них дуже великий спред між ціною покупки і продажу, відповідно, оцінка по ринку виглядає доволі непереконливою (максимальна ціна покупки 1,30 грн., продажу – 16 грн.), але 40,061% акцій підприємства було продано з розрахунку 17,8 грн., а виручена сума – 467,6 млн.грн. – загалом співставна із такою ж часткою (40,061%)залишкової вартості основних коштів на балансі підприємства – 446,3 млн. грн.

Щодо вартості 25% "Дніпроенерго", то, виходячи з ринкових котирувань, вона виглядає цілком обгрунтованою.

Що стосується закріплення структурами Ахметова контролю генеруючих компаній, то в цьому немає нічого поганого, оскільки "Метінвест" і ДТЕК зарекомендували себе як ефективні власники, які не шкодують грошей на інвестиційні проекти, що забезпечують оновлення виробничих потужностей підприємств. Інша річ, що сам приватизаційний процес в Україні далеко не досконалий, напевно, цей момент і кидає найбільшу тінь негативу.

Процес консолідації активів у секторі електроенергетики, швидше за все, продовжиться. На початку лютого 2012 року відбудеться аукціон з продажу держпакетів «Вінніцяобленерго» і «Чернівціобленерго». Крім ДТЕК, у їх придбанні зацікавлені VS Energy і структури Костянтина Григоришина. Зокрема, 20,3% «Вінніцяобленерго» належать структурам останнього, а 10,53% «Закарпаттяобленерго» - VS Energy International N.V. Також VS Energy володіє 21,98% «Черновціобленерго». Не виключено, що з часом VS Energy і Костянтин Григоришин заявлять про продаж своїх активів. Що стосується монополізації, то в Україні є Антимонопольний комітет, і це його завдання стежити за дотриманням законодавства у цій сфері. В кожному разі публічних нарікань з боку АМК щодо операцій з купівлі енергетичних активів ДТЕК не було.

Керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій:

Оцінка пакету завжди суб`єктивна і залежить від багатьох чинників, у тому числі й ситуації на фондовому ринку. Загалом беручи, реалізаційна ціна "Західенерго" відповідає нинішнім ринковим умовам. Виходячи з того, що шахти ДТЕК є постачальниками вугілля на електростанції "Західенерго", інших реальних претендентів на покупку компанії не могло бути. Таким чином, ціна трансакції в основному залежала від щедрості ДТЕК.

Що стосується вартості приватизованого держпакету "Донецькобленерго", то, беручи до уваги, що борг компанії перед енергоринком за електроенергію становить майже 4 млрд. грн., реалізаційна ціна держпакету не виглядає заниженою.

Щодо продажу 25% "Дніпроенерго", то цей пакет може бути цікавий лише холдингу ДТЕК, оскільки він уже сконцентрував 47,6% акцій підприємства і лише ця компанія може повною мірою гарантувати виконання інвестиційних та соціальних зобов`язань. Тому пакет "Дніпроенерго" коштує стільки, скільки за нього готовий заплатити ДТЕК.

ДТЕК зараз фактично контролює діяльність "Західенерго" і "Дніпроенерго", тому сама приватизація ніяк не вплине на розподіл ринку генерації електроенергії. Проте збільшення частки ДТЕК у цих компаніях позитивно вплине на їхні перспективи, оскільки тепер ДТЕК має гарантії збереження свого впливу на ці активи у майбутньому, отже, може інвестувати значні кошти у їх модернізацію.

Всі обленерго вже фактично поділені між компаніями Ахметова, Григоришина, Суркіса, Коломойського і структурами VS Energy. Перелічені структури сьогодні володіють значними пакетами обленерго. Проте інтрига теоретично зберігається під час приватизації контрольних пакетів обленерго. Зокрема, йдеться про "Дніпро-", "Закарпаття-" і "Вінницяобленерго".

Таким чином, сьогодні можна констатувати факт майже цілковитого переходу українських генерацій, а також низки інших енергоактивів під контроль енергохолдингу Ахметова. З урахуванням реалій української політики, коли результати приватизації переглядаються тільки після зміни президентської вертикалі, можна з упевненістю говорити, що у подальші декілька років навряд чи хтось стане серйозно порушувати це питання. Можливо, якась інтрига зберігатиметься в плані позиції Антимонопольного комітету, оскільки, як відзначають експерти, структури Ахметова сьогодні контролюють понад 50% "конкурентної" частини енергоринку – компаній, які працюють за ціновими заявками. Але і це питання майбутнього, оскільки при нинішньому керівництві АМК чекати якихось «рухів» не варто.

P.S. До певної міри інтрига зберігається у сфері приватизації обленерго, особливо там, де йдеться про продаж контрольних пакетів. Можливо, енергохолдинг Ахметова вирішить концентруватися на розвитку підконтрольних йому генерацій, залишивши згадані активи конкурентам. Прямим підтвердженням цього може бути конкурс із продажу 50% "Закарпаттяобленерго", на який подали заявки ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання», що входить до групи Energy Standart, контрольованої російським бізнесменом Костянтином Григоришиним, ПАТ «Житомиробленерго», що входить до групи VS Energy, контрольованої російським бізнесменом Олександром Бабаковим. ДТЕК Holdings Ltd серед претендентів на покупку немає. Хоча це не дає ніяких гарантій, що вона не з`явиться пізніше...

Андрій Гарасим (УНІАН)