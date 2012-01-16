Заявки на купівлю «Закарпаттяобленерго» подали ЛЕО і «Енергетична Україна ТВ»

Заявки на участь у конкурсі з продажу 50% держпакету акцій ПАТ «Закарпаттяобленерго» подали ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» і «Енергетична Україна ТВ».

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Фонду державного майна України.

Нагадаємо, 12 січня 2012 р. був останнім днем прийому заявок на конкурс з продажу 50% акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго".

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року. Початкова ціна держпакету акцій становитиме 135 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії у Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, контрольованої російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

У грудні 2011 р. Антимонопольний комітет України дав дозвіл ПАТ «Житомиробленерго» на придбання більш як 50% у статутному капіталі «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ). ПАТ «Житомиробленерго» входить до групи VS Energy, контрольованої російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.