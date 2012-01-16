Американському ринку акцій у третій раз поспіль не вдалося відіграти внутрішньоденні втрати

Американському ринку акцій у п`ятницю, 13 січня, втретє поспіль не вдалося відіграти внутрішньоденні втрати, в результаті чого індекс S & P 500 втратив 0,5%.

Про це повідомив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

За його інформацією, в авангарді зниження на фондовому ринку США в п`ятницю були акції промислових, технологічних і фінансових компаній, хоча за підсумками тижня дані сектора стали лідерами зростання, додавши від 2% до 3%. Крім слабкої звітності банку JP Morgan, причиною домінування негативних настроїв стали європейські новини: труднощі в переговорах щодо реорганізації грецького боргу, а також нова хвиля зниження суверенних рейтингів європейським країнам. Перша подія важливіша, оскільки протягом тижня питання пролонгації боргового навантаження має бути вирішене.

Як вважає П. ІЛЛЯШЕНКО, настрої інвесторів перед відкриттям українських майданчиків в понеділок, 16 січня, склалися помірно негативні. У той же час, вихідний на американських майданчиках швидше стримає коливання індексів, ніж надає додаткову волатильність.

На думку аналітика, наступною важливою подією для ринків акцій стане публікація блоку економічної статистики з Китаю у вівторок, 17 січня.