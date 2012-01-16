Експерти: увага інвесторів цього тижня буде зосереджена на звітах американських банків

Увага ринку акцій цього тижня, крім макроекономічної статистики, буде зосереджена на квартальних звітах провідних американських банків, таких як Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs, Bank of America і Morgan Stanley.

Такий прогноз висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

Як підкреслюють аналітики, після появи в The Wall Street Journal повідомлення про ймовірність зниження агентством Standard & Poor`s рейтингів країн єврозони світові фондові індекси в п`ятницю, 13 січня, перейшли в червону зону. Не потішив інвесторів і квартальний звіт JP Morgan Chase & Co., який засвідчив зниження прибутку і виручки в четвертому кварталі. Серед позитивних новин - друге за минулий тиждень вдале розміщення держоблігацій Італії, що говорить про деяке поліпшення ситуації на борговому ринку.

За словами аналітиків, статистика, опублікована в п`ятницю в США, мала змішаний характер. Зокрема, негативне сальдо торгового балансу товарів і послуг в США перевищило прогнози ринку. Водночас, індекс споживчих настроїв, що розраховується Університетом Мічигану, зріс до 74 пунктів, тоді як очікувалося зростання всього до 70,6 пункту.

Аналітики відзначають, що сьогоднішній день небагатий на статистику, тому інвестори орієнтуються на макроекономічні новини. У США у зв`язку з національним святом - Днем Мартіна Лютера Кінга - біржі закриті в понеділок.