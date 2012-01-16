Індекс Української біржі з початку року знизився більш ніж на 6% - експерт

Індекс Української біржі з початку 2012 року знизився більш ніж на 6%.

Про це повідомила в коментарі агентству УНІАН начальник аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олена ЄВДОЧЕНКО.

У той же час, додала вона, світові фондові майданчики з початку 2012 року показують позитивну динаміку. Американські фондові індикатори за останні два тижні зросли в середньому на 2,6%, європейські - на 2,3%, китайський - на 3%, російський MICEX - на 4,5%.

Як відзначила О.ЄВДОЧЕНКО, вітчизняний ринок акцій почав цей робочий тиждень зі зниження вслід за світовими фондовими майданчиками. Приводом для сьогоднішнього падіння стало рішення агентства Standard & Poor `s знизити кредитні рейтинги 9 країн єврозони: Італії, Іспанії, Франції, Португалії, Австрії, Кіпру, Мальти, Словаччини та Словенії. При цьому рейтинг Франції знижено до АА + з "негативним" прогнозом, такий ж рейтинг зараз у США. Рейтинги Португалії та Кіпру знижені до «сміттєвого» рівня «ВВ» з негативним прогнозом.

За словами аналітика, «вирішення боргових проблем в Європі - ось основне питання, яке турбує інвесторів зараз. Всі задаються питанням: якщо Греція оголосить дефолт, чи можна запобігти його наслідкам, чи «зараження» пошириться на інші країни єврозони?».

Крім того, підкреслила О.ЄВДОЧЕНКО, із загального боргу Греції (близько 300 млрд. євро) близько 100 млрд. євро належить приватним інвесторам із різних країн світу, тому банкрутства таких інвесторів можуть викликати ефект доміно. У більшості країн Європи найзначніша виплата боргу припадає саме на 2012 рік. Це означає, що багатьом європейським державам в умовах економічного спаду знадобляться додаткові запозичення.

Про підсумки минулого року для фондових ринків читайте в публікації "Важкий рік закінчився. Зустрічаємо новий важкий рік"