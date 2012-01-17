До участі в конкурсі з продажу "Закарпаттяобленерго" допустили 2 компанії

Фонд державного майна України (ФДМУ) допустив обидві компанії, що подали заявки, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і ТОВ «Енергетична Україна ТВ» до участі в конкурсі з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго", повідомили УНІАН у прес-службі ФДМУ.

Нагадаємо, 12 січня 2012 р. був останній день прийому заявок на участь у конкурсі з продажу 50% акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Всього до ФДМУ надійшли дві заявки - від ЛЕО і «Енергетичної України ТВ»

Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Конкурс відбудеться 20 січня 2012 року. Початкова ціна держпакета акцій становитиме 135 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.

Державі належать 75% акцій компанії, які передано до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, контрольованої російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

У грудні 2011 р. Антимонопольний комітет України надав дозвіл ПАТ «Житомиробленерго» на придбання понад 50% у статутному капіталі «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ). ПАТ «Житомиробленерго» входить до групи VS Energy, контрольованої російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.