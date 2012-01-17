Лідерами зниження на Українській біржі в понеділок стали акції банків - експерти

Лідерами зниження на Українській біржі в понеділок, 16 січня, стали акції банків (BAVL -5,6%, USCB -5,2%).

Про це повідомляють в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, вітчизняний фондовий ринок у понеділок продемонстрував зниження. «Райффайзен Банк Аваль» на Українській біржі опустився на 5,6%, «Укрсоцбанк» - на 5,2%. Серед лідерів падіння також виявилися акції Єнакіївського металургійного заводу (-5,6%), які втратили 16,9% за підсумками чотирьох торгових сесій. Інші акції гірничо-металургійного сектора продемонстрували менш істотне падіння. Зокрема, «Азовсталь» додала 0,1%, Авдіївський КХЗ втратив 2,0%, Алчевський меткомбінат впав на 0,3%.

За інформацією аналітиків, котирування «Стиролу» (-4,5%) і «Укрнафти» (-4,0%) на Українській біржі знизилися на 15,1% і 13,3% за чотири торгові дні. Папери машинобудівного сектора, Стахановського вагонобудівного заводу і «Мотор Січі» просіли на 3,6% і 0,7% відповідно за день. «Укртелеком» (-2,2%) у понеділок також торгувався в мінусі, в той час як акції "Центренерго" додали 0,3%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 16 січня, впав на 0,95% - до 535,56 пункту. Загальний обсяг торгів склав 143 млн. 342 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,67% - до 1379,15 пункту. Загальний обсяг торгів склав 108 млн. 663 тис. грн., з них на терміновому ринку - 51 млн. 858 тис. грн.