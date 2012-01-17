Експерти: зниження рейтингів дев'яти країн єврозони не стало сюрпризом для фондового ринку

Зниження рейтингів дев`яти країн єврозони не стало сюрпризом для фондового ринку, і очікування такого зниження вже було закладене в ціни акцій.

Таку думку висловили аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, негативні настрої на ринку акцій у понеділок, 16 січня, були пов`язані зі зниженням рейтинговим агентством Standard&Poor `s рейтингів дев`яти країн єврозони. Однією з причин зниження рейтингів стали непереконливі дії лідерів країн регіону по боротьбі з борговою кризою. Призупинення переговорів між приватними кредиторами та урядом Греції з питання часткового списання держборгу також чинило тиск на котирування.

Водночас, підкреслюють аналітики, у другій половині дня в понеділок зовнішнє тло дещо покращилося. Позитивні підсумки першого розміщення держоблігацій Франції після втрати країною вищого кредитного рейтингу сприятливо позначилися на настроях інвесторів.

На думку аналітиків, серед важливих новин вівторка - великий блок статистики щодо Китаю. Також варто звернути увагу на дані з індексу споживчих цін по Великобританії і єврозоні, індекс економічних очікувань інвесторів ZEW по Німеччині і індекс ділової активності ФРБ Нью-Йорка по США.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у понеділок, 16 січня, впав на 0,95% - до 535,56 пункту. Загальний обсяг торгів склав 143 млн. 342 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,67% - до 1379,15 пункту. Загальний обсяг торгів склав 108 млн. 663 тис. грн., з них на терміновому ринку - 51 млн. 858 тис. грн.