Папери українського агросектору на ВФБ в понеділок показали змішані результати - експерти

Цінні папери українського агропромислового сектора на Варшавській фондовій біржі в понеділок, 16 січня, продемонстрували змішані результати.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, на Варшавській фондовій біржі в понеділок індекс українських акцій WIGUKR просів на 0,7%. Котирування Industrial Milk Company піднялися на 2,3%, Kernel - опустилися на 1,0%, Astarta - впали на 0,8%, Agroton - втратили 0,2%. Папери Coal Energy просіли на 4,0%, в той час як Sadovaya Group - зміцнилися на 1,2%. Акції виробника акумуляторів WESTA зросли на 2,1%.

За інформацією аналітиків, на Лондонській фондовій біржі в понеділок папери Cadogan Petroleum (+1,6%) і JKX Oil & Gas (+2,0%) торгувалися в плюсі, тоді як вартість акцій Regal Petroleum не змінилася. Торги паперами Avangard закрилися зростанням котирувань на 4,0%. Акції MHP (-1,9%) і Ferrexpo (-0,6%) торгувалися в мінусі.