Мінфін залучив до держбюджету 0,2 млрд. грн. і 1,86 млн. дол. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України від продажу 17 січня облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 201,8 млн. грн., а також 1,86 млн. дол. від продажу ОВДП, номінованих в іноземній валюті.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, було розміщено облігації з датою погашення 18 квітня 2012 року і дохідністю 13,5% річних на суму 184,32 млн. грн., а також облігації з датою погашення 9 січня 2013 року і дохідністю 14,75% річних на суму 17,48 млн. грн.

Крім того, було розміщено номіновані у валюті облігації з датою погашення 14 січня 2015 року і дохідністю 9,6% річних на суму 1,86 млн. дол.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширило перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти) і довгостроковими (понад п`ять років) облігаціями з індексованою вартістю, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період становить 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні й юридичні особи.

16 грудня 2011 року набула чинності постанова Кабміну від 12 грудня 2011 р. №1280 «Про внесення змін до постанови КМУ від 31 січня 2001 р. №80».

Відповідно до цієї постанови, Міністерство фінансів України одержало змогу здійснення емісії облігацій внутрішньої державної позики України в іноземній валюті.

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