Динаміка фондового ринку США пояснюється радше психологічними чинниками – експерт

Інформаційний фон не зазнав значних змін, і динаміка фондового ринку США зараз пояснюється радше психологічними чинниками: спроба сильного зростання у вівторок була не менш ірраціональною, ніж спроба зниження ринків днем раніше.

Таку думку висловив у коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

За його словами, фондові індекси США у вівторок, 17 січня, не змогли закріпитися вище за рівні опору, після чого ф`ючерси на індекс S&P 500 знизилися майже на 1% від свого локального максимуму. Проте після того, як покупцям не вдалося «з наскоку» вийти до нових рівнів, боротьба між «биками» і «ведмедями» набуває рис позиційної.

Для динаміки ринків це означає, пояснив П.Ільяшенко, що «перед продовженням руху в той чи інший бік ф`ючерсам на індекс S&P 500 слід відстоятися у діапазоні 1280-1300 пунктів протягом 1-2 торгових сесій. Для українського ринку акцій це означає, що зростання торгової активності виглядає малоймовірним».

Як повідомив аналітик, на початку другої половини дня в середу, 18 січня, важливою подією є публікація фінансових результатів компаній із США (Goldman Sachs, Bank Of New York Mellon і т.д.), а за 15 хвилин до старту торгів у США на динаміці ринків може позначитися публікація економічних даних. «Поки що ж, навіть незважаючи на вірогідне зниження вартості українських акцій, не слід виключати варіант зростання (відіграшу втрат) індексу UX за підсумками торгової сесії», - прогнозує П.Ільяшенко.