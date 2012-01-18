ФДМУ оголосив конкурс з відбору оцінювача 25% "Дніпроенерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) оголосив конкурс з відбору оцінювача 25% держпакету акцій ПАТ "Дніпроенерго".

Про це повідомляє офіційне видання ФДМУ "Відомості приватизації".

Оцінка буде проведена з метою подальшого продажу 25% "Дніпроенерго" єдиному учасникові конкурсу з приватизації даного держпакету.

Нагадаємо, єдиний учасник конкурсу з продажу 25% держпакету акцій «Дніпроенерго» - DTEK Holdings Ltd запропонував за держпакет акцій 1 млрд. 174 млн. 100 тис. грн., що на 100 тис. грн. більше за початкову ціну.

Як відзначив представник Фонду державного майна України в ході торгів, оскільки в торгах брав участь лише один учасник, ФДМУ відповідно до законодавства ухвалив рішення провести незалежну оцінку держпакету акцій, після чого запропонувати компанії-учасникові придбати даний пакет за ціною оцінки.

Як повідомляв УНІАН, Фонд державного майна України 16 листопада 2011 року оголосив конкурс з продажу 25% державного пакету акцій ПАТ "Дніпроенерго". Початкова ціна держпакету акцій "Дніпроенерго" становила 1 млрд. 174 млн. грн.

Довідка УНІАН. ПАТ «Дніпроенерго» – одна з найбільших енергогенеруючих компаній України.

Енергохолдинг ДТЭК через кіпрську DTEK Holdings Limited контролює 41,4374% акцій «Дніпроенерго».

До складу "Дніпроенерго" входять Запорізька, Криворізька, Придніпровська ТЕС сумарною встановленою потужністю 8175 МВт (29% встановленої потужності всіх ТЕС України).

ДТЕК – перша приватна вертикально інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ), що належить українському бізнесменові Ринату АХМЕТОВУ.