Єдині настрої на українському фондовому ринку в середу були відсутні - експерт

Єдині настрої на українському фондовому ринку в середу, 18 січня, були відсутні.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на фондовому ринку аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Олександр КУШНАРЬОВ.

За його словами, торгова сесія почалася падінням індексу Української біржі, після того як стало відомо про те, що Світовий банк знизив прогноз зростання світової економіки в новому році з 3,6% до 2,5%. Негативно була розцінена також новина про можливе списання Грецією 68% заборгованості перед приватними кредиторами, що супроводжувалася заявою грецького прем`єра Лукаса ПАПАДІМОСА про необхідність прийняття закону, який змусить інвесторів змиритися зі збитками.

Проте, відзначив А. КУШНАРЬОВ, до обіду індекс Української біржі зміг відіграти втрати і вийти на позитивну територію, чому сприяло поліпшення ситуації на зарубіжних майданчиках. Не виключено, що гравці переглянули своє ставлення до інформації по Греції та визнали можливість швидкого завершення переговорів про борг як позитивний фактор. Позитивно оцінили учасники ринку і пропозицію МВФ збільшити суму власних ресурсів на 1 трлн. доларів, які можуть стати додатковим підмогою у боротьбі з борговою кризою в єврозоні.

На думку аналітика, слабка макростатистика по британській безробіттю і повідомлення про те, що Fitch найближчим часом може знизити рейтинг Італії, були залишені без уваги. Після обіду у ЗМІ з`явилися відомості про успішне розміщення боргових зобов`язань Німеччини та Португалії. Але вони не допомогли вітчизняному ринку закріпитися в плюсі.

А. КУШНАРЬОВ також повідомив, що з виходом американської макростатистики, не вирізнялася оптимізмом, індекс Української біржі опустився в негативну зону. Так, обсяг промвиробництва в США в грудні 2011 року зріс на 0,4% при очікуваному зростанні на 0,5%. Гірше за прогнози виявились і дані по чистому притоку капіталу в американські активи.

Як підкреслив аналітик, під завісу сесії трейдери почали спробу відіграти втрати, що увінчалося успіхом. За підсумками торгів індикатор Української біржі виріс. Найбільше зростання в індексному кошику показали акції Ясинівського КХЗ, що подорожчали на 4,76%. Із хорошими результатами закінчили сесію папери "Укрнафти" (+2,03%), Авдіївського КХЗ (+1,98%), Стаханівського ВСЗ (+1,72%), «Укрсоцбанку» (+1,72%).

За інформацією А. КУШНАРЬОВА, в аутсайдерах денного в першому ешелоні опинилися акції Крюківського ВСЗ (-1,24%), незважаючи на інформацію про успішне завершення випробувань швидкісного електропоїзда, випущеного підприємством.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у середу, 18 січня, знизився на 0,77% - до 524,53 пункту. Загальний обсяг торгів склав 1 млрд. 426 млн. 894 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,41% - до 1397,80 пункту. Загальний обсяг торгів склав 111 млн. 621 тис. грн., із них на терміновому ринку - 60 млн. 947 тис. грн.