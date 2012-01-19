Лідерами зростання на Українській біржі в середу стали «Укрнафта» і Авдєєвський КХЗ – експерти

Лідерами зростання на Українській біржі в середу, 18 січня, стали акції «Укрнафти» і Авдєєвського КХЗ.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі в середу продемонстрував незначне зростання. Акції «Укрнафти» і Авдєєвського КХЗ за день додали по 2,0%. Котирування інших емітентів гірничо-металургійного сектору виросли несуттєво. «Азовсталь» подорожчала на 0,8%, Алчевський меткомбінат – на 0,4%, Єнакієвський метзавод – на 0,02%.

За інформацією аналітиків, акції машинобудівного сектору на Українській біржі в середу торгувалися різноспрямовано. «Мотор Січ» втратила 1,0%, Стахановський ВБЗ виріс на 1,7%. «Райффайзен Банк Аваль» і «Укрсоцбанк» додали 0,8% і 1,7% відповідно. Акції «Стиролу» (+0,3%) і «Центренерго» (+0,5%) практично не змінилися в ціні.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів в середу, 18 січня, знизився на 0,77% – до 524,53 пункта. Загальний об`єм торгів становив 1 млрд. 426 млн. 894 тис. грн.

Індекс Української біржі виріс на 0,41% – до 1397,80 пунктв. Загальний об`єм торгів становив 111 млн. 621 тис. грн., з них на строковому ринку – 60 млн. 947 тис. грн.