Події на фондових майданчиках в середу змінювали одна одну швидше за очікування – експерт

Події на фондових майданчиках в середу, 18 січня, змінювали одна одна швидше за очікування: замість звичного розділення торгової сесії на першу і другу половину вчорашній день слід розбити на три складові.

Так прокоментував агентству УНІАН ситуацію на ринку акцій аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО.

По-перше, відзначив він, «як і очікувалося, після провалу наступу покупців у вівторок, в першій третині дня середи ініціатива була на боці продавців». Проте вже в другій третині дня українському ринку акцій вдалося відіграти втрати. Нарешті, глобальні гравці не стали відкладати питання повторного тестування опорів «у довгий ящик» і ф`ючерси на індекс S&P 500 взяли висоту на рівні 1300 пунктів наприкінці торгової сесії.

На думку П.Ільяшенко, «наступне важливе питання, на яке належить відповісти вже українським трейдерам, полягає ось у чому: продовжиться зростання фондових індексів США чи ринки готуються до нової тривалої консолідації на поточних рівнях? У першому випадку в українського ринку акцій справді є можливість надолужити упущене з початку грудня; у другому – консолідація ризикових активів на поточних рівнях рівносильна початку корекції на світових майданчиках. Ми припускаємо, що істина знову виявиться посередині, і шанси побачити індекс S&P 500 через тиждень істотно вище (або нижче) поточних рівнів невисокі».

Як вважає аналітик, в результаті українським трейдерам слід зосереджувати увагу на довгих позиціях, активним інвесторам – зберігати довгі позиції, але бути готовими до відкриття захисних позицій на строковому ринку. У свою чергу менш активним інвесторам з часткою акцій в інвестиційних портфелях на рівні 50% слід продовжувати залишатися поза ринком і ігнорувати новинні заголовки і динаміку фондових індексів.