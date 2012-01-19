Експерти: біржі Європи і США в середу зросли на фоні заяви МВФ

Біржі Європи і США завершили торги в середу, 18 січня, переважно на позитивній території на тлі повідомлення про те, що МВФ розглядає можливість виділення частини своїх коштів для боротьби з борговою кризою в Європі.

Про це повідомляють аналітики інвестиційної групи «Сократ» в огляді, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, підтримку фондовим індексам в середу надав квартальний звіт Goldman Sachs, який перевищив очікування аналітиків, а також успішні розміщення держоблігацій Португалії і Німеччини. Водночас звістка про погіршення прогнозу Всесвітнього банку щодо зростання світового ВВП внесла негативні настрій на ринок.

Як відзначають аналітики, опублікована в середу статистика зі США мала різноспрямований характер. Так, індекс ринку житла виріс з 21 до 25 в грудні, а обсяг промислового виробництва зріс на 0,4%, тоді як очікувалося зростання до 0,5%.

За інформацією аналітиків, сьогодні у США буде опубліковано індекс споживчих цін, дані щодо ринку праці і житла, а також індекс ділової активності ФРБ Філадельфії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Важкий рік закінчився. Зустрічаємо новий важкий рік