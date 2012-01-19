Конкурс з продажу акцій Львівської вугільної компанії знову не відбувся

Оголошений Фондом державного майна України (ФДМУ) конкурс з продажу 37,578% акцій ВАТ «Львівська вугільна компанія» знову не відбувся через відсутність заявок.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ФДМУ.

Початкова вартість пакету акцій становить 80 млн. 392 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ФДМУ повторно виставив на продаж акції Львівської вугільної компанії Як повідомляв УНІАН, ФДМУ вже неодноразово виставляв на продаж держпакет акцій Львівської вугільної компанії, проте конкурси були визнані такими, що не відбулися, через відсутність заявок.

Довідка УНІАН. ВАТ «Львівська вугільна компанія» є правонаступником всіх прав і обов`язків орендаря – ЗАТ «Львівсистеменерго», які виникли під час оренди цілісного майнового комплексу державного підприємства «Центральна збагачувальна фабрика «Червоноградська».

Статутний фонд ВАТ «Львівська вугільна компанія» становить 305 млн. 610 тис. грн.

ЗАТ «Львівсистеменерго» створено у формі СП. Станом на 2004 рік, 25% акцій товариства належало угорській компанії System Consulting, яка є одним з найбільших постачальників української експортованої електроенергії до Угорщини, а 20% – ТОВ «Бізнес консалтинговий центр» (м. Червоноград), яке пов`язують з Петром ОЛІЙНИКОМ.

ЗАТ «Львівсистеменерго» орендує ЦЗФ «Червоноградська» (м. Червоноград, Львівська обл.) з грудня 2000 року. Договір оренди укладено строком на 15 років.