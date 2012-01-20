Торги з продажу "Закарпаттяобленерго" не відбулися
Заплановане на сьогодні, 20 січня, засідання конкурсної комісії з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго", під час якого мав бути визначений покупець даного пакету, не відбулося через відсутність кворуму.
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).
У ФДМУ також уточнили, що найближчим часом поінформують про нову дату засідання конкурсної комісії.
Як повідомляв УНІАН, 30 листопада 2011 року ФДМУ виставив на продаж 50% державних акцій ПАТ "Закарпаттяобленерго". Початкова ціна держпакету акцій - 135 млн. грн. Конкурс з продажу 50% "Закарпаттяобленерго" мав відбутися 20 січня 2012 року. ФДМУ допустив обидві компанії, що подали заявки , - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» (ЛЕО) і ТОВ «Енергетична Україна ТВ» до участі у конкурсі.
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Довідка УНІАН. ПАТ «Закарпаттяобленерго» є монопольним постачальником електроенергії в Закарпатській області.
Державі належать 75% акцій компанії, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». 10,53% акцій компанії належали VS Energy International N.V. (Нідерланди).
ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, контрольованої російським бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.
У грудні 2011 р. Антимонопольний комітет України дав дозвіл ПАТ «Житомиробленерго» на придбання більш як 50% у статутному капіталі «Енергетична Україна ТВ» (м. Київ). ПАТ «Житомиробленерго» входить до групи VS Energy, контрольованої російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.
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