Мінфін залучив до держбюджету 19,8 млн. грн. від продажу ОВДП

Міністерство фінансів України від продажу 19 січня облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 19,8 млн. грн.

Про це повідомляється на офіційному сайті відомства.

Згідно з повідомленням, були розміщені облігації з датою погашення 9 січня 2013 року (дорозміщення) і дохідністю 13,5% річних. Обсяг заявок становив 22,41 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, уряд України своєю постановою №1011 від 28 вересня 2011 року розширив перелік облігацій внутрішньої державної позики середньостроковими (від року до п`яти років) і довгостроковими (понад п`ять років) облігаціями з індексованою вартістю, при погашенні яких враховуються зміни курсу гривні до долара з моменту розміщення.

Індексація номінальної вартості такої облігації здійснюється на дату її погашення відповідно до зміни середньозваженого курсу гривні до долара США на міжбанківському ринку за календарний місяць, що передує первинному розміщенню і погашенню облігацій.

Виплата купона здійснюється без урахування зміни курсу гривні до долара.

Купонний період становить 6 місяців.

Папери з індексованою вартістю зможуть купувати фізичні та юридичні особи.

16 грудня 2011 року набула чинності постанова Кабміну від 12 грудня 2011 р. № 1280 «Про внесення змін до постанови КМУ від 31 січня 2001 р. № 80».

Відповідно до цієї постанови, Міністерство фінансів України дістало можливість здійснення емісії облігацій внутрішньої державної позики України в іноземній валюті.

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