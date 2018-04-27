Ризики для фондових ринків: «Титанік» приплив не звідти

Увесь негатив минулого року з Європи, який має вирішальне значення для фондових ринків, плавно і логічно перемістився у рік нинішній. Тобто новорічного дива не сталося.

Проте американська економіка, яка торік продемонструвала приголомшливі (з урахуванням нової світової начебто кризи і масового песимізму від експертів), продовжила рятувати «потопаючі» ринки акцій.

Як мовилося раніше, економіка континенту Америка виявилася непотоплюваною. «Титанік» цього разу прийшов не звідси, незважаючи на чомусь радісні, упевнені та довготривалі масові заяви у російськомовному Інтернеті.

Український фондовий ринок на самому початку 2012 року заслужено відпочивав. Водночас, відзначає аналітик компанії Astrum Investment Management Павло Ільяшенко, фондові індекси США за період різдвяних канікул виросли і досягли найвищих рівнів з кінця листопада – локального максимуму осінньо-новорічного ралі.

Аналітик вважає, що «приводом для хай і помірного, але оптимізму, знову став блок позитивних сюрпризів від економіки Сполучених Штатів: від більш очікуваного зростання активності у промисловості до створення досить значного як для економіки на межі рецесії числа робочих місць». При цьому, додав П.Ільяшенко, не можна не відзначити, що напруженість у розвитку європейської боргової кризи відчутно зменшилася: вартість обслуговування короткострокового італійського боргу знизилася.

Варто також звернути увагу на старт вітчизняного ринку цінних паперів у новому році, що відбувся у міжсвяткові торгові сесії. Старт, м`яко кажучи, пройшов на холостих обертах.

За словами аналітиків «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ), певний сплеск оптимізму на українському фондовому ринку в перші два торгові дні нового року абсолютно вичерпався до п`ятниці, 6 січня. За перший торговий тиждень 2012 року індекс Української біржі втратив 0,2% і до закриття у п`ятницю зупинився на позначці 1455,5 пункта. При цьому обсяг торгів 6 січня був дуже низьким – 3,4 млн. грн.

Водночас, наголошують аналітики ПУМБ, провідні фондові майданчики світу закінчили перший вкорочений торговий тиждень року незначним зростанням. Оптимізм першого торгового дня 2012 року швидко випарувався, коли почали надходити політичні новини і статистичні дані з Європи. Рівень безробіття в ЄС залишається на максимальному за останні 13 років рівні, сягаючи 10,3%. Рівень довіри до економіки у єврозоні в грудні 2011 року становив 93,3 пункта, що є мінімальним рівнем з листопада 2009 року. Європейська валюта продовжила знецінюватися, обмінний курс євро до долара досяг мінімуму за останні 15 місяців.

На думку аналітиків ПУМБ, фондовий ринок США протягом першого тижня року був менш волатильним. Приємним сюрпризом стали статистичні дані щодо рівня безробіття, який у грудні 2011 року становив 8,5%, що є мінімумом за останні два роки.

У вівторок, 10 січня, на вітчизняному ринку акцій стартували повноцінні торги. За словами П.Ільяшенка, провідні фондові індекси США відновили осінні максимуми і фактично завершили відіграш втрат, понесених з початку серпня 2011 року. Водночас фондові індекси США наблизилися до діапазону дуже сильного рівня опору, що для індексу S&P 500 відповідає позначці 1300 пунктів. «Тобто, з одного боку, динаміка ринків акцій говорить про домінування позитивних настроїв, з іншого боку – без нової порції сприятливих інформаційних приводів простір для зростання поступово закінчується», - пояснив аналітик.

Інформаційних приводів для закінчення другої декади січня нового року виявилося більш ніж достатньо. Головні з них - корпоративна звітність провідних компаній США, рейтинги держав Європи і конкурси із розміщення держоблігацій країн ЄС.

Проте перш ніж повернутися до глобальних питань, варто звернути увагу на значне відставання вітчизняних фондових індексів з початку року від світових індикаторів.

За інформацією начальника аналітичного департаменту інвестиційної групи «УНІВЕР» Олени Євдоченко, індекс Української біржі в першій половині січня знизився більш ніж на 6%. Водночас світові фондові майданчики показали позитивну динаміку. Американські фондові індикатори за два тижні виросли в середньому на 2,6%, європейські – на 2,3%, китайський – на 3%, російський MICEX - на 4,5%.

За словами аналітика, «вирішення боргових проблем у Європі - ось головне питання, яке турбує інвесторів зараз. Усі задаються питанням: якщо Греція оголосить дефолт, чи можна запобігти його наслідкам чи «зараження» пошириться на інші країни єврозони?».

Крім того, наголосила О.Євдоченко, із загального боргу Греції (близько 300 млрд. євро) близько 100 млрд. євро належить приватним інвесторам з різних країн світу, тому банкрутства таких інвесторів можуть викликати «ефект доміно». У більшості країн Європи найзначніша виплата боргу припадає саме на 2012 рік. Це означає, що багатьом європейським державам в умовах економічного спаду знадобляться додаткові запозичення.

Європа піднесла черговий неприємний сюрприз. Сюрприз цей, проте, виявився очікуваним (якщо, звичайно, сюрпризи взагалі бувають такими). Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor`s знизило рейтинги дев`яти країн єврозони. В інших, відмінних від нинішніх, умовах, таке повідомлення викликало б глобальну паніку на фондових ринках. Проте гравці, які, здається, вірять у те, що помах крила метелика здатний якщо не змінити світову історію, то принаймні вплинути на вартість акцій, залишилися холодними до цього пониження рейтингів.

Така «довіра» ринку до рейтингових агентств склалася ще з часів минулого, врожаю 2008 року, економічної кризи. Нагадаємо, що саме тоді прозвучали звинувачення на адресу провідних світових рейтингових агентств щодо їх частки провини в тому, що сталося (стосовно дуже необ`єктивних рейтингів і, як наслідок, неадекватної оцінки ситуації).

Як вважають аналітики інвестиційної групи «Сократ», зниження рейтингів дев`яти країн єврозони не стало сюрпризом для фондового ринку і очікування такого пониження вже було закладене в ціну акцій.

Нині новинне тло для фондових ринків склалося таке. По-перше, макроекономічна статистика зі США загалом надходить позитивна. Корпоративні звіти провідних американських компаній, зокрема банків, також хороші.

Новинне тло з Європи теж стало рівнішим. Особливо варто звернути увагу на те, що останні аукціони з розміщення облігацій низки країн регіону принесли вагомі результати. Крім того, МВФ додав (відома фраза навпаки) ложку меду в бочку європейського дьогтю, запропонувавши збільшити власні ресурсів на 1 трлн. доларів, що теоретично мало б істотно допомогти у подоланні боргової кризи в єврозоні. Ще один надзвичайно важливий і наразі вирішальний аспект – Греція зуміла домовитися з приватними інвесторами щодо свого держборгу і таким чином поки що уникнула реальної загрози негайного дефолту. Що теж результат позитивний, хоч і тимчасовий. Проте зараз Греція продовжує переговори з приватними інвесторами, а також з трьома головними донорами - Єврокомісією, Європейським центробанком і МВФ. Навіть сам факт наявності таких переговорів повинен викликати оптимізм на фондових ринках, особливо якщо пригадати «тертя» між керівництвом ЄС і попереднім урядом Греції.

Повернімося до сказаного раніше, а саме – до знижених рейтингів низки держав Євросоюзу. Ми вже згадували, що і довіра інвесторів до самих рейтингів від провідних агентств також знизилася. В останні дні ця тема дістала цілком несподіване продовження. Так, податкова поліція Італії провела обшуки в офісах агентства Standard & Poor`s. Італія, до речі, опинилася у списку країн зі зниженим рейтингом саме від цього агентства. Податківці звинувачують Standard & Poor`s у маніпулюванні ринком акцій.

У чому причина таких дій – чесний намір розкрити «таємні помисли» агентства чи спроба звалити на когось власне безсилля, ми ще побачимо. Загалом же зрозуміло, що Євросоюз в цілому і його членів зокрема чекають ще важчі, ніж зараз і раніше, часи. Пошуки виходу із загальноєвропейської кризи, нові способи самоідентифікації держав у складі ЄС – цього не уникнути. Наразі ж зрозуміло, що Об`єднані Штати Європи все ще не відбулися. Різні країни, різна ментальність, на відміну від як і раніше сильної і єдиної держави США, де навіть протилежні політичні сили вміють у критичний момент дуже оперативно знайти точки дотику і домовитися.

У ЄС же амбіції «Старої Європи» щодо нових держав – членів об`єднання, ймовірно, тільки заважають швидкому і давно вже необхідному вирішенню проблем. Проте не Німеччиною єдиною. Враховуючи, що «Стара Європа», і Німеччина особливо, останнім часом ухвалює рішення (і вже не тільки суто політичні, але й "газові" та інші) з урахуванням інтересів радше Росії, ніж інших країн ЄС.

Але повернімося до нашої теми - цінних паперів. Так, прогнози аналітиків Erste Group щодо фондових ринків на 2012 рік залишаються обережними, при цьому привабливішими є прогнози щодо ринків капіталу Центральної і Східної Європи (ЦСЄ) у порівнянні з єврозоною. За словами аналітиків, негативні настрої і неприйняття ризиків все ще переважають на ринках, а премії за ризик залишаються високими.

Як наголосив співкерівник департаменту досліджень фондових ринків ЦСЄ Erste Group Хеннінг Ескухен, проблема суверенної боргової кризи потребує структурних рішень з довгостроковим ефектом. При цьому заходи щодо формування ліквідності заспокоять ринок і дадуть час для впровадження таких рішень.

«Загалом ми не чекаємо настільки активного зростання ринків капіталу, яке можна було спостерігати у 2009 році. Відновлення буде спокійнішим і на нього впливатиме поліпшення інвестиційних настроїв. За оптимістичними очікуваннями, поліпшення ситуації можна буде побачити вже у першому кварталі 2012 року, але за реалістичними прогнозами на це потрібно буде більше часу», – прогнозує Х.Ескухен.

Залишається сподіватися, що і Україна в нинішньому році поліпшить свої показники разом з іншими державами ЦСЄ і, як наслідок, зробить черговий крок до формування цивілізованого фондового ринку, із загальноприйнятими і прозорими для інвесторів правилами.

Олег Коберник (УНІАН)