Загальний тон настроїв на глобальних біржах залишається негативним - експерт

Загальний тон настроїв, що панують на глобальних фондових майданчиках, залишається негативним.

Так прокоментував агентству УНІАН поточну ситуацію на біржах аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Наприклад, зазначив він, протягом вихідних високу популярність у ЗМІ отримала стаття під назвою «Strong start for stocks, but what` s changed?» - що можна перевести як «Хороший початок року для акцій, але що змінилося?».

У свою чергу, хорошою відповіддю на це питання є стаття в ранковому випуску Financial Times «Covered bond sales soar amid January flurry», в якій розповідається про те, що протягом перших трьох тижнів січня глобальні банки залучили близько 43 млрд. доларів фінансування шляхом випуску забезпечених облігацій (сovered bonds), що стало рекордом з 2000 року. «Таким чином, поки багато учасників ринку продовжують не вірити у зростання вартості ризикових активів, такий варіант розвитку подій все ще залишається найбільш ймовірним», - прогнозує аналітик.

Як повідомив П.ІЛЛЯШЕНКО, глобальні ринки завершили минулий тиждень на позитивній ноті, однак відсутність прогресу в переговорах Греції з кредиторами зіпсувала настрій інвесторам на вихідних. В результаті, вважає аналітик, «новий тиждень починається не так оптимістично, як можна було очікувати в п`ятницю, але й не настільки песимістично, як цього можна було очікувати сьогодні. Іншими словами, перед відкриттям торговельної сесії понеділка зовнішній фон склався швидше нейтральний, тому що позитивний і негативний вектори настроїв врівноважили один одного».

Безумовно, додав П.ІЛЛЯШЕНКО, результати тижня не визначаються настроями на початок понеділка. У найближчі п`ять торгових сесій нас чекає найбільш активна фаза глобального сезону корпоративних звітів, а також публікації фінансових результатів низки українських компаній. Крім цього, тиждень буде багатий публікаціями випереджальних економічних індикаторів, які дозволять уточнити очікування від майбутніх публікацій на початку лютого.

