DTЕК оновила склад наглядової ради «Київенерго»

Акціонери енергокомпанії ПАТ «Київенерго» на позачерговому засіданні у понеділок оновили склад наглядової ради товариства.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі мажоритарного акціонера компанії енергохолдингу DTЕК.

Згідно з повідомленням, до оновленого складу наглядової ради компанії обрано ТОВ «DTЕК», DTEK Holdings Ltd, DTEK Holdings B.V., DTEK Investments B.V., НАК «Енергетична компанія України», а також депутата Київської міської ради Івана ПЛАЧКОВА (партія «УДАР»).

На першому засіданні оновленого органу управління товариства його головою обрано І.ПЛАЧКОВА.

За словами гендиректора DTЕК Максима ТИМЧЕНКА, І.ПЛАЧКОВ представлятиме у наглядовій раді інтереси міської ради і Київської міської державної адміністрації.

«Іван Васильович (ПЛАЧКОВ - УНІАН) добре розуміється на фінансово-виробничій діяльності компанії, проблемах енергетики. … На новій посаді його буде активно залучено до процесів підвищення якості послуг і масштабної модернізації компанії, яка повинна стати візитною карткою енергетики України», – цитує прес-служба DTЕК М.ТИМЧЕНКА.

Тим часом, як повідомили УНІАН у прес-службі АК «Київенерго», у ході позачергових зборів акціонери також затвердили перелік інвестиційних зобов`язань, які покладаються на DTEK Holdings Ltd. відповідно до договору купівлі-продажу акцій ПАТ «Київенерго», укладеного з Фондом державного майна України.

У рамках корпоративних прав DTEK Holdings Ltd. повинен забезпечити надійні поставки електроенергії споживачам, направляти інвестиції для технічного розвитку, модернізації устаткування і будівництва електричних мереж відповідно до програм, які щорічно затверджуються у встановленому порядку Національною комісією, яка здійснює державне регулювання у сфері енергетики.

Крім того, упродовж 3 років від дати переходу покупцю права власності на пакет акцій DTEK повинен не допускати без узгодження з профспілковою організацією скорочення чисельності працівників компанії більш, ніж на 5% на рік.

Інвестор до 31 грудня 2014 року повинен упровадити систему управління охороною праці і промисловою безпекою відповідно до вимог міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007 або аналогічного міжнародного стандарту і здійснюватиме витрати на охорону праці відповідно до Закону України «Про охорону праці».

Акціонери також звільнили від виконання обов`язків членів ревізійної комісії Любов ФРИЦЬКУ, Вікторію СИРОМ‘ЯТОВУ і юридичну особу - НАК «ЕКУ». Замість них до складу ревкомісії обрано Вікторію ВОЛКОВУ, Олену ГНЕЗДИЛОВУ і Олену САЛОЇД.

Крім того, акціонери внесли зміни і доповнення до Статуту ПАТ «Київенерго», уточнивши види діяльності компанії відповідно до рекомендацій НКРЕ.

Як повідомляв УНІАН, управляюча компанія енергохолдингу DTEK Holdings Ltd у грудні 2011 року придбала на приватизаційному конкурсі 25% державного пакета «Київенерго» за 450,5 млн. грн. Таким чином, DTЕК довела свою частку у СФ компанії до 71,89%.

Довідка УНІАН. ПАТ «Київенерго» – акціонерна енергопостачальна компанія, яка забезпечує повний цикл енергопостачання Києва, з єдиним процесом виробництва, передачі, розподілу і збуту електричної і теплової енергії кінцевим споживачам. Генерація електричної енергії АК «Київенерго» здійснюється на двох теплоелектроцентралях – ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 загальною встановленою електричною потужністю 1,2 ГВт. Транспортування електроенергії забезпечується мережею повітряних і кабельних ліній загальною протяжністю 11,5 тис. км. Виробництво теплової енергії «Київенерго» виконується на ТЕЦ-5, ТЕЦ-6, а також на станціях теплопостачання і котельних.

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