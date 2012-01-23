Індекс Української біржі минулого тижня зріс на 2,6% - експерти

Індекс Української біржі за підсумками минулого тижня зріс на 2,6%.

Про це йдеться в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

За словами аналітиків, вітчизняний фондовий ринок у п`ятницю, 20 січня, продемонстрував незначне зростання котирувань. Лідерами зростання на Українській біржі в цей день стали акції «Укртелекому» (+3,5%) і банків: «Райффайзен Банк Аваль» (+2,9%), «Укрсоцбанк» (+2,1%). Вартість акцій «Стиролу» (+0,1%) і Стаханівського вагонобудівного заводу (+0,1%) практично не змінилася.

Аналітики відзначають, що всі папери гірничо-металургійного сектора на Українській біржі в п`ятницю торгувалися в мінусі. Єнакіївський метзавод втратив 3,3%, Алчевський меткомбінат - 1,2%, «Азовсталь» - 0,7%, Авдіївський КХЗ - 0,7%. «Укрнафта» (-1,2%) і «Мотор Січ» (-1,2%) також просіли в ціні. Торги акціями "Центренерго" закрилися падінням котирувань на 0,8%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 20 січня, виріс на 0,77% - до 535,08 пункту. Загальний обсяг торгів склав 215 млн. 289 тис. грн.

Індекс Української біржі підвищився на 0,07% - до 1438,48 пункту. Загальний обсяг торгів склав 111 млн. 596 тис. грн., з них на терміновому ринку - 69 млн. 698 тис. грн.

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