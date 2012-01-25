Держпакет "Крименерго" передали Фонду держмайна для його подальшої приватизації

Державний пакет акцій ПАТ "Крименерго" у розмірі 45% статутного фонду списано з рахунку в цінних паперах НАК "Енергетична компанія України" і зараховано на рахунок Фонду державного майна України (ФДМУ).

Про це повідомляє електронна система розкриття інформації емітентів Державної комісії з цінних паперів і фондового ринку (ДКЦПФР).

Таким чином, на рахунку НАК "ЕКУ" сьогодні залишається держпакет акцій "Крименерго" у розмірі 25% статутного фонду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням №310 від 11 квітня 2011 р. вирішив продати держпакети акцій низки енергокомпаній, у тому числі і 45% «Крименерго».

Довідка УНІАН. ПАТ «Крименерго» займає домінуюче становище на ринку енергопостачання Автономної Республіки Крим.

Статутний фонд «Крименерго» становить 43 млн. 241,88 тис. грн., номінал акції – 0,25 грн.

12,49% акцій наприкінці 2010 року сконцентрувала ТОВ «ДТЕК» (м. Донецьк).

«Крименерго» завершило 2010 рік із прибутком 23,558 млн. грн.