ФДМУ розпочав підготовку до приватизації "Хмельницьк-" і "Миколаївобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) розпочав підготовку до приватизації 45,009% держпакету акцій ПАТ "Хмельницькобленерго" і 45% акцій ПАТ "Миколаївобленерго".

Про це йдеться в інформації, оприлюдненій в офіційному виданні ФДМУ "Відомості приватизації" (від 25 січня п.р.).

ФДМУ також пропонує потенційним покупцям взяти участь у розробці умов продажу пакетів акцій.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України у липні 2011 р. включив ПАТ "Миколаївобленерго" і ПАТ "Хмельницькобленерго" до переліку енергогенеруючих і енергозабезпечуючих компаній, держпакети акцій яких підлягають продажу у 2011 році

Довідка УНІАН. Статутний фонд ПАТ "Хмельницькобленерго" становить 33 млн. 637 тис. 840 грн.

Державі належать 70,01% акцій АТ, які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України», 18,75% акцій належать компанії Energy International N. V. (Нідерланди).

ПАТ «Енергозабезпечувальна компанія «Миколаївобленерго» є монопольним дистриб’ютором електроенергії в Миколаївській області.

Статутний фонд компанії – 39 млн. 660 тис. 469 грн., номінал акції – 0,25 грн.

Державі належить 70% акцій «Миколаївобленерго», які передані до статутного фонду НАК «Енергетична компанія України». Ще 15,7802% належить енергозабезпечувальній компанії "Херсонобленерго", яка контролюється групою VS Energy International N.V. (Нідерланди).