Ще одна невдала спроба корекції - не привід для покупців акцій святкувати перемогу

Ще одна невдала спроба корекції на фондових ринках - це, безумовно, не привід для покупців святкувати остаточну перемогу.

Так агентству УНІАН прокоментував результати торгів вівторка, 24 січня, аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Як зазначив П. ІЛЛЯШЕНКО, у вівторок чергова спроба корекції на світових майданчиках в черговий раз завершилася невдачею. Вже до закриття торгів на фондових майданчиках США індекс S & P 500 майже повністю відіграв денні втрати, але вирішального удару по позиціях песимістів завдала компанія Apple, відзвітувавши краще очікувань після закриття бірж. В результаті перед стартом українських торгів у середу ф`ючерси на американські індекси демонстрували помірне зростання, і в індексу UX є можливість відіграти хоча б частину вчорашнього 2% зниження.

На думку аналітика, українським гравцям у середу варто тримати руку на пульсі корпоративних публікацій, починаючи з 14:00. Також існує реальний ризик посилення ринкової волатильності після оголошення результатів засідання FOMC. У результаті перенесення спекулятивних позицій через ніч без наявності солідного запасу міцності у таких позицій не рекомендується.

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, «в найближчі дні буде опубліковано гранично багато звітів про фінансові результати глобальних компаній, і ніхто не обіцяє, що всі вони будуть кращими за очікування. Навпаки, враховуючи слабкість поточного сезону звітів, негативні сюрпризи є більш ймовірними».

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у вівторок, 24 січня, знизився на 0,21% - до 545,06 пункту. Загальний обсяг торгів склав 125 млн. 213 тис. грн.

Індекс Української біржі знизився на 1,80% - до 1422,94 пункту. Загальний обсяг торгів склав 95 млн. 669 тис. грн., з них на терміновому ринку - 42 млн. 333 тис. грн.

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