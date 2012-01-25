Обсяг біржового ринку цінних паперів у 2011 році збільшився майже вдвічі

Обсяг біржових контрактів (договорів) з цінними паперами за підсумками 2011 року збільшився в порівнянні з попереднім роком майже в 2 рази, або на 104 млрд. 550 млн. грн., - до 235 млрд. 840 млн. грн.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Національної комісії з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР).

Найбільші обсяги торгів за фінансовими інструментами на організаторах торгівлі протягом минулого року були зафіксовані з державними облігаціями України - 99 млрд. 130 млн. грн. (42,03% загального обсягу виконаних біржових контрактів) і акціями - на суму 79 млрд. 430 млн. грн. (або 33,68%).

Комісією минулого року було зареєстровано 558 випусків акцій на суму 57 млрд. 790 млн. грн., що на 17,2 млрд. грн. більше, ніж у 2010 р. Крім того, регулятор зареєстрував 209 випусків облігацій підприємств на суму 35,7 млрд. грн., що в порівнянні з 2010 роком більше на 26 млрд. 210 млн. грн.

Також за січень-листопад 2011 р. комісією було зареєстровано 5 випусків опціонів на суму 3,4 млн. грн., що в порівнянні з показниками за цей же період попереднього року більше на 867 тис. грн. Крім того, за вказаний період комісією зареєстровано 8 випусків облігацій місцевих позик на суму 584,5 млн. грн., емітентами виступили такі органи самоврядування, як Верховна Рада Автономної Республіки Крим, Запорізька, Черкаська і Харківська міські ради.

Обсяг зареєстрованих випусків інвестиційних сертифікатів КУА ПІФ за підсумками минулого року становив 75 млрд. 750 млн. грн., що на 39 млрд. 150 млн. грн. більше 2010 р.

Проте такий показник, як обсяг зареєстрованих випусків акцій КІФ, зменшився в порівнянні з 2010 р. на 103 млн. 170 тис. грн. і станом на кінець 2011 року становив 8 млрд. 770 млн. грн.