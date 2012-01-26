Експерт: корпоративна звітність зараз дуже суперечлива

Корпоративна звітність, що публікується зараз, є досить суперечливою і не дає будь-якого орієнтиру для руху фондових індексів.

Таку точку зору висловила в коментарі агентству УНІАН аналітик інвестиційної компанії «Альтана Капітал» Яна ЛАВРИК.

За її інформацією, до відкриття вітчизняних фондових майданчиків у середу, 25 січня, сформувався помірно-позитивний зовнішній фон, що дало імпульс до підвищення індексу Української біржі на початку сесії. Європейські та російські індекси почали день з помірного позитиву, що частково пояснюється сильною звітністю компанії Apple. Однак майданчики «Старого світу» швидко розгубили своє різростання та пішли в мінус. Російський ринок продовжував залишатися стійким до зовнішнього негативу, при цьому рушійною силою зростання виступав банківський сектор. Крім Apple свої фінансові показники оприлюднили компанії Yahoo! Inc., Ericsson AB і Novartis AG, однак їхні звіти і прогнози на поточний рік принесли розчарування.

Як підкреслила Я.ЛАВРИК, торги на Українській біржі в середу знову проходили без яскраво вираженої динаміки. Протягом сесії біржовий індикатор кілька разів змінював територію свого перебування, рухаючись при цьому у вузькому ціновому діапазоні. Причиною суперечливих настроїв інвесторів залишається невирішена ситуація з Грецією. За підсумками дня індекс Української біржі підвищився на 0,27% до 1426,75 пункту.

На думку аналітика, «у фокусі фондових ринків залишається невизначена ситуація з Грецією: інвестори й уряд продовжують дискусії про те, скільки буде списано грецького боргу та якою буде ставка нових бондів. Переважна більшість інвесторів впевнені в тому, що дефолт Афін неминучий, а це говорить про те, що даний факт уже враховано в русі ринку, й у разі визнання Грецією нездатності розплатитися за своїми боргами значної реакції не буде».

Я. ЛАВРИК вважає, що тиск на ринки акцій у середу надавав очікуваний виступ Бена Бернанке, який відбувся вже після закриття вітчизняних торгів. Швидше за все, виступ голови ФРС США не принесе сюрпризів, хоча деякі інвестори все ж сподіваються на натяки на новий раунд QE3. При цьому названі обсяги варіюються в межах 350-600 млрд. доларів США. «На думку деяких учасників, ліквідність украй необхідна ринкам для продовження росту. Дійсно, обсяги торгів на американських біржах, як, втім, і на більшості фондових майданчиків, останнім часом знаходяться на мінімальних з 2008-2009 рр.. значеннях. Однак, швидше за все, Федрезрв не піде на це, що може чинити тиск на індекси», - зазначила аналітик.

З опублікованої в середу статистики Я. ЛАВРИК виділила дані по ВВП Великобританії за 4-ий квартал 2011 року. Показник скоротився на 0,2%, що на 0,1% сильніше прогнозів. Безумовно, даний факт має негативний вплив на ринки. Індекси ділових очікувань і ділового клімату в Німеччині виявилися трохи кращі, ніж прогноз. Розчарували гравців дані з ринку нерухомості США. Індекс підписаних, але несплачених договорів із продажу існуючих будинків у грудні скоротився на 3,5% проти прогнозу (-0,1%). При цьому вплив статистики на динаміку індикаторів у середу було маловідчутними.

За словами аналітика, торговельна сесія 25 січня на Українській біржі завершилася без єдиної динаміки. Обсяги торгів продовжують залишатися мінімальними, що створює сприятливі передумови для спекуляцій. Серед паперів індексного кошика максимальне зростання продемонстрували акції Стахановського ВЗ (+2,47%), Ясинівського КХЗ (+1,12%) і банків: «Райффазен Банку Аваль» (+1,31%) і «Укрсоцбанку» (+0, 83%). Цікаво, що папери представників банківського сектору останнім часом користуються підвищеним попитом. Підтримку емітентам надає зростання акції банківського сектору на зарубіжних майданчиках. Зокрема, банки на російському фондовому ринку додали в середу близько 2-3%.

Як повідомила Я. ЛАВРИК, у мінусі завершили день на Українській біржі акції енергетиків: «Донбасенерго» (-1,72%) і «Центренерго» (-0,10%). У вівторок про свої фінансові показники за 4-ий квартал 2011 року повідомило «Дніпроенерго». Компанія зафіксувала значний збиток у жовтні-грудні минулого року. Тому є підстави вважати, що результати роботи інших генеруючих компаній також виявляться невтішними. У червоній зоні закрилися також акції Єнакіївського метзаводу (-0,84%), «Азовсталі» (-0,64%) і «Стиролу» (-0,46%).

У четвер аналітик очікує «м`яке просідання» на відкритті українського фондового ринку. У другій половині дня рух буде визначатися блоком статистики із США.

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