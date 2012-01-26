Учасники фондового ринку негативно оцінюють деякі норми законодавства

У проекті закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку» є норми, які мають ознаки надмірного регулювання, що може ускладнити діяльність учасників фондового ринку, призвести до додаткових витрат і завдати шкоди самому регулятору.

Так прокоментували УНІАН в Асоціації «Фондове Партнерство» прийняття у першому читанні Верховною Радою цього законопроекту.

Як відзначають в Асоціації, законопроект, зокрема, містить вимоги про обов`язкове попереднє погодження з Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку будь-яких змін до установчих документів ліцензіатів. При цьому передбачено, що таке узгодження здійснюється на платній основі.

Асоціація «Фондове Партнерство» вважає ці норми "обтяжливими й шкідливими для фондового ринку". При цьому, як відзначають в Асоціації, комісія наділена повноваженнями застосовувати санкції до ліцензіатів, якщо зміни в установчі документи не відповідають законодавству України, у вигляді штрафу або анулювання ліцензії. Тому, на думку Асоціації, "ускладнювати цей механізм, а тим більше ставити його на платну основу, - суперечить не тільки принципам регуляторної політики, а й здоровому глузду".

Крім того, як відзначають в Асоціації, "справедливі нарікання з боку членів Асоціації викликали положення законопроекту, які зобов`язують засновника (учасника, акціонера), який володіє часткою в статутному капіталі ліцензіата від 10% і більше, в обов`язковому порядку інформувати НКЦПФР і самого ліцензіата про намір продати свою частку або збільшити її розмір". "Очевидно, що ця норма потрапила до законопроекту помилково, оскільки з 9 січня 2012 вже почали діяти раніше прийняті зміни до Закону «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», згідно з якими відчуження або збільшення частки у статутному капіталі профучасників фондового ринку підлягає попереднім погодженням з регулятором. Таким чином, вищезгадана норма обтяжить засновника (учасника, акціонера) додатковими обов`язками", - відзначили в Асоціації.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада Україна прийняла в першому читанні проект закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо посилення державного контролю за діяльністю учасників фондового ринку».

Як відзначають автори законопроекту, документ передбачає внесення змін до законів «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та «Про цінні папери та фондовий ринок», які спрямовані на вдосконалення нагляду за професійними учасниками фондового ринку, виявлення реальних власників професійних учасників фондового ринку та встановлення вимог до їх ділової репутації та фінансового стану.