Динаміку глобальних фондових ринків зараз визначає психологія учасників - експерт

Ключовий фактор, який зараз зумовлює щоденну динаміку глобальних фондових ринків - психологія учасників.

Таку точку зору в коментарі агентству УНІАН висловив аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЛЯШЕНКО.

Іншими словами, пояснив він, коли всі налаштовані на зниження - воно стає найменш ймовірним сценарієм.

За словами П.ІЛЛЯШЕНКА, «зростання вартості ризикових активів продовжує мати «анемічний» характер, і складається враження, що зростання попиту на ризик відбувається за відсутності зростання апетиту до ризику. Це означає, що, незважаючи на продовження висхідної тенденції, єдиним сильним аргументом на користь її переважання є впевненість багатьох учасників ринку в неминучості драматичної корекції».

У свою чергу, вважає аналітик, низькі обсяги торгів на українському ринку акцій все ще не дозволяють достовірно говорити про майбутню спрямованості вектора руху. Для того аби індекс UX демонстрував позитивну динаміку протягом дня, необхідною умовою є одночасне зростання на закордонних майданчиках. Ідея «наздоганяти вчорашнє зростання» навряд чи застосовна до українського ринку в сьогоднішніх умовах.

Як зазначив П.ІЛЛЯШЕНКО, фондові індекси США в середу, 25 січня, знову відіграли внутрішньоденні втрати і за підсумками торгової сесії додали від 0,7% до 1,1% на тлі обіцянок ФРС зберегти ключову процентну ставку на поточному рівні до 2014 року.