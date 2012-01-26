На участь у конкурсі з продажу "Вінницяобленерго" подали заявки три компанії

На участь у приватизаційному конкурсі з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго" подали заявки три компанії.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду державного майна України (ФДМУ).

Нагадаємо, сьогодні, 26 січня, останній день прийому заявок на участь у цьому конкурсі.

Як повідомляв УНІАН, ФДМУ 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакету акцій ПАТ "Вінницяобленерго". Початкова вартість виставлених на продаж пакетів акцій ПАТ "Вінницяобленерго" становить167 млн. 650 тис. грн.

Конкурс з продажу 50% держакцій "Вінницяобленерго" відбудеться 3 лютого 2012 р.

Довідка УНІАН. ПАТ „АК Вінницяобленерго” є домінуючою енергорозподільною компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі, 23,86% – у власності юридичних осіб і 1,14% – фізичних осіб.

Підприємство налічує 12 тисяч юридичних і 750 тисяч побутових споживачів.

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