Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) створить десять територіальних органів, які представлятимуть регулятор у регіонах України.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

Згідно з резолюцією НКЦПФР, найближчим часом очікується створення таких територіальних органів: Кримського з центром у Сімферополі (об`єднає АР Крим і м. Севастополь), Західного з центром у Львові (його повноваження будуть поширюватися на Волинську, Львівську, Рівненську і Закарпатську області), Прикарпатського з центром в Івано-Франківську (Івано-Франківська, Тернопільська, Чернівецька і Хмельницька області), Центрального (базується у Києві і об`єднує Київ, Київську, Вінницьку, Житомирську, Чернігівську і Черкаську області), Східного з центром у Харкові (Сумська і Харківська області), Дніпровського з центром в Дніпропетровську (повноваження поширюватимуться на Дніпропетровську і Запорізьку області), Донбасівського з центром у Донецьку (Донецька і Луганська області), Південного (центр у Миколаєві, повноваження поширюватимуться на Миколаївську, Кіровоградську і Херсонську області), Полтавського (Полтавська область) і Одеського (Одеська область).

Таке рішення було ухвалене на черговому засіданні комісії 26 січня 2012 р.

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