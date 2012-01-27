Українські акції у четвер продемонстрували значне зростання - експерти

Український фондовий ринок у четвер, 26 січня, продемонстрував значне зростання акцій.

Про це сказано в аналітичному огляді інвестиційної компанії Phoenix Capital, переданому агентству УНІАН.

Як відзначають аналітики, індекс Української біржі у четвер додав 2,7%. При цьому загальний обсяг торгів акціями на біржі становив 3,0 млн. доларів. Лідерами зростання стали папери Стахановського вагонобудівного заводу (+7,7%), «Мотор Січі» (+4,0%) і «Укрнафти» (+3,8%).

За словами аналітиків, всі акції гірничо-металургійного сектора на Українській біржі у четвер торгувалися в плюсі. Єнакієвський метзавод додав 3,0%, Авдєєвський КХЗ - 2,9%, Алчевський меткомбінат - 2,4%, «Азовсталь» - 2,2%. «Райффайзен Банк Аваль» і «Укрсоцбанк» виросли на 2,3%.

Аналітики повідомляють, що «Центренерго» і «Стирол» на Українській біржі у четвер зміцнилися на 3,0 і 2,3% відповідно. Водночас котирування «Укртелекому» за день впали на 0,9%.

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