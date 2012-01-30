Експерти прогнозують зростання капіталізації шести публічних українських агрокомпаній

Варшава. Капіталізація шести українських публічних компаній агросектору - Astarta, Avangard, Kernel, Milkiland, MHP і Mriya - в поточному році при сприятливій ситуації на фондових ринках може збільшитися від 20 до понад 100%.

Про це свідчить підготовлений Dragon Capital (DC) річний прогноз цін акцій цих компаній, яким має у своєму розпорядженні агентство УНІАН.

"Ми рекомендуємо купувати папери всіх шести включених у рапорт компаній, в першу чергу MHP (...) Avangard наш другий найкращий вибір (...) Наша третя найсильніша рекомендація для Milkiland", - сказано в документі, датованому 17 січня.

За оцінками DC, найбільший потенціал зростання капіталізації серед аналізованих компаній є у Milkiland: понад 150%, до більш ніж 10 доларів за акцію з дня публікації рапорту, або приблизно в 2 рази з ціни останнього закриття минулої п`ятниці у майже 5 доларів за акцію (минулого тижня Dragon Capital повідомив про перегляд цільової ціни для цієї компанії через ризик запровадження обмеження Росією імпорту молочної продукції з України - УНІАН).

Найбільше після останнього закриття на кінець року можуть подорожчати також Avangard, MHP і Mriya - на понад 70, 50 і 40% - до близько 12, більш ніж 20 і майже 9 доларів відповідно.

Папери Аstarta і Kernel можуть поважчати на більш ніж 20 і 30% - до близько 18 і 21 доларів за штуку.

"Акції можуть подорожчати в 2012 році за рахунок більшої уваги інвесторів до сильних фундаментальних показників компаній і меншої уваги до макроризиків, які будуть зменшуватися за рахунок позитивних процесів у переговорах з РФ, подальшого розвитку програми МВФ і продовження співпраці з ЄС", - відзначила в коментарі УНІАН старший аналітик DC Тамара ЛЕВЧЕНКО. Вона відзначила, що минулої п`ятниці EV/EBITDA аналізованих компаній становило від 2,3 до 6,4, тоді як в середньому цей показник для аналогічних компаній на розвинених ринках становить 7,5.

"Це означає, що український агросектор котирується в середньому з 44% дисконтом до агрокомпаній на розвинених ринках за показником 2012Е EV/EBITDA", - відзначила аналітик.

Співрозмовниця УНІАН додала, що серед українських компаній публічними є близько 150, зокрема близько 35 з агросектору.