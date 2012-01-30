Експерти: звіти українських «голубих фішок» за 2011 рік можуть піднести сюрпризи

Багато «голубих фішок» Української біржі в лютому повинні опублікувати попередні результати за 2011 рік, і дані по деяких компаніях можуть піднести як приємні сюрпризи, так і розчарувати інвесторів.

Такий прогноз міститься в аналітичному огляді інвестиційної групи «АРТ КАПІТАЛ». Як відзначають аналітики, український ринок акцій у п`ятницю, 27 січня, проігнорував негативний зовнішній фон і виріс. Лідерами зростання стали машинобудівні фішки: «Мотор Січ» (+2,9%) і Стахановський ВБЗ (+6,8%). Якщо остання вже опублікувала попередні результати за 2011 рік, то звітність першої очікується в кінці поточного тижня.

За словами аналітиків, за результатами минулого тижня UX виріс на 2,3% і вийшов в зелену зону з початку року. Лідерами зростання є все ті ж машинобудівники: Стахановський ВБЗ (+18,6%), «Мотор Січ» (+7,7%) і Крюківський ВБЗ (+5%).

Аналітики повідомляють, що ринки акцій Європи і США у п`ятницю закрилися незначним зниженням після інформації про зростання ВВП США в четвертому кварталі 2011 року на 2,8%, тоді як прогноз становив 3%. Особливо інвесторів розчарували деталі: велика частка зростання ВВП припала на зростання запасів, що говорить про вірогідне уповільнення зростання вже в поточному кварталі. У Європі Fitch знизив суверенні рейтинги низки країн, залишивши рейтинг Франції (ААА) без змін.

За інформацією аналітиків, на поточному тижні буде опублікована така важлива статистика, як кількість нових робочих місць у США (п`ятниця), індекси виробничої активності США: ISM (середа) і PMI (вівторок). У Брюсселі у понеділок пройде саміт лідерів ЄС.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 27 січня, підвищився на 0,66% – до 552,83 пункта. Загальний обсяг торгів становив 422 млн. 91 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,42% – до 1471,56 пункта. Загальний обсяг торгів становив 157 млн. 863 тис. грн., з них на терміновому ринку – 61 млн. 666 тис. грн.

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