Глобальний ринок акцій починає останній тиждень січня зниженням – експерт

Глобальний ринок акцій починає останній тиждень січня зниженням.

Про це сказав в коментарі агентству УНІАН аналітик компанії Astrum Investment Management Павло ІЛЬЯШЕНКО. При цьому, додав він, «питання порядку денного можна сформулювати таким чином: наскільки сильно встигнуть відкоректуватися фондові індекси до моменту публікації економічних даних США в перших числах лютого?» Аналітик вважає, що найближчі рівні підтримки повинні зупинити продажі як мінімум на одну торгову сесію. В результаті індекс S&P 500 зустріне публікацію даних з ринку праці (п`ятниця, 3 лютого) не нижче позначки в 1300 пунктів.

За словами П.Ільяшенко, «для українського ринку акцій така ситуація повинна стати випуском пари зі щойно закипілого казана – покупцям доведеться повернути частину позицій». При цьому події понеділка і вівторка дозволять дати відповідь на ще одне важливе питання: чи є зростання обсягів торгів на Українській біржі стійким явищем? У разі позитивної відповіді можна сподіватися на випереджальне зростання індексу UX надалі, інакше корекція на українському ринку акцій виявиться у декілька разів більшою, ніж масштаб зниження фондових індексів США, прогнозує аналітик.

Як повідомляв УНІАН, індекс ПФТС за підсумками торгів у п`ятницю, 27 січня, підвищився на 0,66% – до 552,83 пункта. Загальний обсяг торгів становив 422 млн. 91 тис. грн.

Індекс Української біржі зріс на 0,42% – до 1471,56 пункта. Загальний обсяг торгів становив 157 млн. 863 тис. грн., з них на строковому ринку – 61 млн. 666 тис. грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сувора зима принесла на ринки акцій глобальне потепління