Реєстри акціонерів низки підприємств, що входять до "Київміськбуду", розблоковано

Національна комісія з цінних паперів і фондового ринку (НКЦПФР) на виконання рішення суду ухвалила рішення відновити внесення змін до системи реєстрів власників іменних цінних паперів і в систему депозитарного обліку.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі комісії.

За інформацією комісії, цим рішенням НКЦПФР розблоковано ведення реєстрів таких підприємств: ВАТ «АТП – 1», ВАТ «Деревообробний комбінат №3», ВАТ «ДСК «Відрадний», АТВТ «Жуляни», ВАТ «Завод залізобетонних виробів №1», ВАТ «Київбуддеталькомплект», ВАТ «Асфальтобетонний завод», ВАТ «Міськбудтранс», ВАТ «Автотранспортне підприємство №2», ВАТ «Трест Київміськбуд – 3», ВАТ «Трест Міськбуд – 4», ВАТ «Трест Київпідземдорбуд – 2», ВАТ «Трест Київспецбуд», ВАТ «Київелектромонтаж», ВАТ «Будмеханізація», ВАТ «Домобудівний комбінат №3», ВАТ «Трест Київміськбуд – 6», ВАТ «Управління спеціальних машин», ВАТ «ВТІ «Київміськбуд», ВАТ «Експериментально-механічний завод «Металіст», ВАТ «Домобудівний комбінат №4», ВАТ «Київоздоббуд», ВАТ «Експериментально-механічний завод», ВАТ «Автотранспортне підприємство №5», ВАТ «Автотранспортне підприємство №7», ВАТ «Тайга», ВАТ «Промінь», ВАТ «Завод обробних матеріалів», ВАТ «Деревообробний комбінат №7», ВАТ «Будтранс», ВАТ «Інвестиційні технології».

Нагадаємо, реєстри цих акціонерних товариств були заблоковані комісією восени 2010 р. у зв`язку з наявністю інформації про протиправне відчуження належних ХК «Київміськбуд» акцій вказаних товариств і відповідним зверненням холдингової компанії.

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