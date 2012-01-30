"ЛЕО", VS Energy і "Львівобленерго" допустили до участі в конкурсі по "Вінницяобленерго"

Фонд державного майна України (ФДМУ) допустив до участі в конкурсі з продажу 50% державного пакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго" всі три компанії, які подали заявки на конкурс, - ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» ("ЛЕО"), VS Energy International Ukraine ("ВС Енерджі Інтернешнл Україна") і ПАТ "Львівобленерго".

Про це повідомили УНІАН в прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, 26 січня був останній день прийому заявок на участь у даному конкурсі.

ФДМУ 14 грудня 2011 р. оголосив приватизаційний конкурс з продажу 50% держпакета акцій ПАТ "Вінницяобленерго". Початкова вартість акцій виставлених на продаж ПАТ "Вінницяобленерго" становить 167 млн. 650 тис. грн.

Конкурс з продажу 50% державних акцій "Вінницяобленерго" відбудеться 3 лютого 2012 р.

Довідка УНІАН. ПАТ “АК Вінницяобленерго” є домінуючою енергорозподільчою компанією у Вінницькій області, 75% акцій якої належать державі, 23,86% – у власності юридичних осіб і 1,14% – фізичних осіб.

ТОВ «Луганське енергетичне об`єднання» входить до групи Energy Standart, контрольованої бізнесменом Костянтином ГРИГОРИШИНИМ.

Група VS Energy контролюється російським бізнесменом Олександром БАБАКОВИМ.

Найбільшими приватними акціонерами “Львівобленерго” є ряд кіпрських компаній.